ЦБ включил СПБ биржу в реестр операторов обмена ЦФА
Банк России внес СПБ биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из сообщения регулятора. Биржа стала вторым оператором в системе.
В августе 2023 года Банк России включил первую организацию в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), ею стала Московская биржа. ЦБ предварительно согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими нормами сделки.
Операторы обмена ЦФА при заключении сделок с ЦФА могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Это, считают в регуляторе, «повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта».
Ранее, в июне 2023 года, Банк России включил СПБ биржу в реестр операторов информационных систем, что позволило торговой площадке предоставлять возможность другим организациям выпускать и обращать цифровые права в своей инфраструктуре.
«СПБ биржа стала первой и пока единственной компанией, которую Банк России включил в реестр операторов информационных систем и реестр операторов обмена ЦФА. Статус оператора обмена позволяет обеспечивать совершение операций с ЦФА, выпущенными не только в собственной информационной системе, но и других системах», — следует из пресс-релиза площадки. «СПБ биржа создала технологичную инфраструктуру, позволяющую обеспечивать интероперабельность на рынке цифровых прав за счёт взаимодействия с другими операторами информационных систем. Наша цель — предоставить возможность участникам рынка ЦФА приобретать цифровые права, выпущенные в разных информационных системах», — отметил заместитель директора департамента развития торговой, учётной и расчётной инфраструктуры рынка цифровых финансовых активов и децентрализованных финансов Алексей Кучерявенко.