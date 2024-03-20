Акции владельца Gucci пережили самое резкое за 32 года падение

Акции французской Kering, которая владеет многими известными брендами, включая Balenciaga и Yves Saint Laurent, пережили самое резкое однодневное падение стоимости за последние 32 года. Об этом пишет Bloomberg. Lenta.ru

По состоянию на 16:00 мск бумаги немного отыграли падение до €367,8. Только за один торговый день рыночная стоимость Kering сократилась более чем на €7,2 млрд ($7,9 млрд) — крупнейшее внутридневное падение с 1992 года. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что в рамках стратегии, направленной на получение «наиболее привлекательных мест» для магазинов, Kering приобрела почти за миллиард долларов здание на Пятой авеню Манхэттена площадью 10,7 тысячи квадратных метров. Российская газета