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Акции владельца Gucci пережили самое резкое за 32 года падение стоимости

Акции французской Kering, которая владеет многими известными брендами, включая Balenciaga и Yves Saint Laurent, пережили самое резкое однодневное падение стоимости за последние 32 года. Об этом пишет Bloomberg. Lenta.ru

По состоянию на 16:00 мск бумаги немного отыграли падение до €367,8. Только за один торговый день рыночная стоимость Kering сократилась более чем на €7,2 млрд ($7,9 млрд) — крупнейшее внутридневное падение с 1992 года. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что в рамках стратегии, направленной на получение «наиболее привлекательных мест» для магазинов, Kering приобрела почти за миллиард долларов здание на Пятой авеню Манхэттена площадью 10,7 тысячи квадратных метров. Российская газета

Акции владельца Gucci пережили самое резкое за 32 года падение
© РИА Новости
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