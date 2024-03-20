OZON ответил на реакцию владельцев ПВЗ после введения нового сбора

Встреча руководства OZON и владельцев пунктов выдачи заказов пройдет 27 марта, пишет RT со ссылкой на пресс-службу профсоюза ПВЗ.

Ранее владельцы ряда пунктов заявили, что после введения сервисного сбора со стороны маркетплейса намереваются закрыться.

В профсоюзе уточнили, что на встречу приглашены представители Ассоциации участников рынка электронной коммерции, также могут приехать специалисты ФАС и Минпромторга.

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В пресс-службе OZON пояснили, в свою очередь, что сразу после анонса нововведения провели вебинар для владельцев ПВЗ и объяснили, как рассчитывается сервисный сбор и как можно снизить его размер.

В компании уточнили, что маркетплейс по-прежнему «открыт к диалогу с партнёрами».