Reuters: США пытаются заставить Raiffeisen не покупать долю Дерипаски в Strabag

США оказывают давление на руководство банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI), пытаясь заставить ее отказаться от приобретения доли в строительном концерне Strabag у подконтрольной Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading Limited. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на знакомые с ходом переговоров источники.

По словам собеседников агентства, представители Минфина США в последние несколько недель провели встречи с руководством банка и австрийскими властями, выразив беспокойство по поводу сделки и указав на то, что Дерипаска находится под санкциями. Два источника заявили, что Вашингтон готов принять меры против австрийского банка, если Дерипаска получит выгоду от осуществления сделки. В Минфине США потребовали от банка предоставить подробную информацию о том, какие именно юридические и физические лица будут в ней участвовать.

Как заявил Reuters представитель RBI, банковская группа "перед подписанием соглашения убедилась, что сделка по Strabag не нарушает каких-либо санкций, которые могли бы быть применимы в данном случае".

"Само собой, RBI не будет осуществлять никаких сделок, которые нарушали бы санкции или подвергли бы RBI риску наложения санкций", - добавил он.

Неназванный представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил Reuters, что ЕК известно о сделке, а австрийским властям направлено обращение с просьбой прояснить ситуацию, ответ на которое пока ожидается. ЕК, по его словам, также находится "в тесном контакте с властями США" по этому вопросу.

Ранее RBI сообщила, что выкупит у Rasperia Trading Limited ее долю в строительном концерне Strabag за €1,51 млрд. Согласно оценкам Reuters, это одна из крупнейших осуществляемых в РФ сделок с участием западной компании за последние два года.