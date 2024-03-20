Власти США решили инвестировать почти $20 млрд в Intel

Правительство США инвестирует почти $20 млрд в развитие корпорации Intel. Об этом сообщил Белый дом.

По его данным, $8,5 млрд поступят в виде прямого финансирования, еще $11 млрд - в рамках кредитной линии на развитие производства полупроводников и других высокотехнологичных комплектующих.

Средства направляются на сооружение и расширение предприятий Intel в штатах Аризона, Нью-Мексико, Огайо и Орегон. Реализация проектов позволит создать около 30 тыс. рабочих мест и поддержит еще десятки тысяч на смежных предприятиях, говорится в сообщении.

Предполагается, что объем инвестиций в этой сфере превысит $240 млрд. Как считают в американской администрации, это будет способствовать "возвращению производства полупроводников в США".