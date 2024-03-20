США изучают возможность введения санкций против поставщиков Huawei

Администрация США рассматривает возможность введения ограничений в отношении производителей из КНР, поставляющих полупроводники китайской компании Huawei. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, в санкционные списки Вашингтона попадут Qingdao Si’En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology, которые могут производить чипы по заказу Huawei. В качестве причины для введения рестрикций агентство называет стремление правительства США оказать дополнительное давление на Huawei, которой удается успешно конкурировать с ведущими западными компаниями, несмотря на наложенные на нее санкции.

Huawei Technologies - китайская компания, являющаяся одним из мировых лидеров в области информационно-коммуникационных технологий. Под ее брендом выпускают смартфоны, планшеты, умные часы, беспроводные наушники, телевизоры, мониторы, роутеры, оборудование интернет-провайдеров и мобильных операторов. Распространение продукции китайского производителя среди западных потребителей, включая сотрудников государственных организаций, вызывает обеспокоенность США и их союзников. В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам использовать оборудование Huawei под предлогом наличия угрозы для национальной безопасности. В 2020 году министерство торговли Соединенных Штатов ограничило доступ компании к чипам, изготовленным с использованием американских технологий, чтобы избежать утечки производственных секретов в КНР. Huawei отрицает все обвинения в свой адрес.