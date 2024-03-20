Wildberries хочет лишить часть владельцев ПВЗ еженедельных выплат

Wildberries хочет лишить владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) еженедельных выплат, если рейтинг их точек опускается ниже 4,9. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot.Проверка»

Как выяснил канал, получить свои деньги партнеры маркетплейса смогут только после месяца работы на оценках выше 4,9. Если пункт выдачи будет выполнять это условие, то его хозяин может вернуть себе еженедельные выплаты. В случае стабильно низких показателей Wildberries и вовсе может закрыть точку, добавил Shot.

Журналисты выяснили, что владельцы ПВЗ, которые получили от компании письма с новыми правилами, собираются прийти в главный офис Wildberries в Москве, а также писать коллективную жалобу в ФАС. По словам многих селлеров, с новыми правилами их бизнес просто уйдет в ноль или станет убыточным.

До этого глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что совокупная доля Wildberries и Ozon на рынке составляет около 80%, что говорит об их доминирующем положении. При этом он отметил, что данный факт не является нарушением, однако случаи злоупотребления могут повлечь антимонопольные меры со стороны службы.