За три года из России ушла треть иностранных компаний

Число зарегистрированных в России юрлиц с иностранным участием с марта 2021 года сократилось на 34% — с 29,2 тысяч до 19,3 тысяч в марте 2024-го, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус». В целом по стране количество юрлиц снизилось лишь на 5,3%, до 3,2 млн. Число регистраций новых юрлиц иностранными компаниями в России падала все три эти года: в 2021 году она составляла 839 компаний, в 2022-м — 396, в 2023-м — 339.

Уменьшение числа таких компаний имело разные причины, пишет издание. Например, самое значительное сокращение — на 4224 компании с марта 2021-го по март 2022-го — вызвано перерегистрацией контролируемых иностранных компаний, или так называемых КИКов, из офшорных юрисдикций. По причине санкций сокращение происходило с марта 2022-го по март 2023-го, тогда рынок покинули 3039 компаний с иностранным участием, а начиная с весны прошлого года число уменьшилось еще на 2673 юрлица.

Самое заметное снижение за три года было в нефтегазовом секторе — так доля «иностранцев» в добыче сократилась с 9,4% до 8,7%, а в бурении — с 5,3% до 4,2%. Кроме того, они уходили с инвестиционного рынка — с 6,5% до 4,8%, брокерского — с 4,4% до 4% и вагоностроительного с 8% до 7,3%. Параллельно доля иностранцев росла в производстве лекарств — с 5,2% до 5,7%, грузовиков с 6,2% до 6,3% и отделочных материалов — с 4% до 5,1%.

Оценка того, сколько же иностранных компаний покинули Россию, сильно различаются. По данным Йельского университета, из 1028 покинувших российский рынок компаний треть — американские, еще 11% приходится на компании из Великобритании, 8% — из Германии, и еще по 5% пришлось на Финляндию и Японию.

«У каждой из компаний могло быть в России несколько юрлиц. Как правило, отдельно регистрировались торговая, производственная и сервисная фирма», — объясняет разницу в данных гендиректор компании «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников.

Он считает, что уходили в первую очередь небольшие компании. Для крупных компаний, владеющих активами, процесс оказался значительно труднее.

Примерно «50% не делали ровным счетом ничего, 30% продались, но из них порядка 10% продавалось с правом обратного выкупа — они косвенно остаются под контролем, совсем ушли около 20%», говорит источник газеты, работающий с западными компаниями.

По оценке директора департамента инвестиций и рынков капитала Kept Дениса Суровцева, среди компаний недружественных стран почти две трети приняли решение о выходе. Некоторые компании смогли наладить поставки из Китая, Индии и третьих стран, но у них остается проблема выплаты дивидендов: прибыль либо копится, либо реинвестируется в производство, замечает управляющий партнер BBNP Максим Барашев.

Иностранные компании уходят из России все медленнее, обращают внимание эксперты «СПАРК-Интерфакса». По их подсчетам, за 10 месяцев 2023 года из российского бизнеса вышли 3,4 тысячи юрлиц, когда в 2022 году число ушедших составляло 6,2 тысячи.

Сделки по выкупу российских активов иностранных компаний в 2023 сократились , следует из данных отчета по рынку M&A агентства AK&M. В прошлом году зафиксировали 97 транзакций на сумму $11,14 млрд, а в 2022 году — 109 сделок на $16,31 млрд. Объем сделок иностранцев по уходу из России оценивается в $27,45 млрд.