СМИ: "Аэрофлот" намерен избавиться от бизнес-класса на некоторых самолетах

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», планирует убрать бизнес-класс из девяти самолетов Superjet 100 (SSJ-100) для увеличения их пассажировместимости. Это решение отражено в инвестиционной программе компании.

«На увеличение вместимости этих бортов на 13 мест дочка Аэрофлота собирается потратить свыше 331 млн рублей», — сообщают «Известия», ссылаясь на инвестиционную программу и подтверждение источника в группе компаний.

Перекомпоновка SSJ-100 будет осуществлена путем замены 12 кресел бизнес-класса на 25 экономических, что позволит увеличить общее количество мест на борту. Работы запланированы на период с конца сентября текущего года до середины апреля 2025 года, согласно графику технического обслуживания самолетов после пикового сезона авиаперевозок.