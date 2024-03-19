Второй крупнейший банк ОАЭ прекратил обслуживать россиян

Второй крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов закрыл счета россиян. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил The Wall Street Journal.

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В материале говорится, что банк Emirates NBD закрыл отдел, ориентированный на работу с Российской Федерацией и большинство счетов подсанкционных компаний из РФ. Авторы газеты отмечают, что подобное решение связано с усилившимся давлением со стороны руководства Соединенных Штатов. В итоге банк был вынужден закрыть подразделение по обслуживанию богатых россиян. Теперь кредитная организация не работает с рублевыми переводами и платежами.

Из-за этого определенный ущерб понесли трейдеры «Роснефти», «Уралкалия» и миллиардеры, с которыми также перестало работать дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr, говорится в статье.

Несколькими часами ранее стало известно, что Центральный банк Армении запретил местным банкам с 29 марта обслуживать карту «Мир» из-за угрозы подпасть под санкции США. Уточняется, что платежные системы Visa и Mastercard отказываются работать с армянским процессинговым центром ArCa, который также сотрудничает с компанией «Мир».