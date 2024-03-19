ЦБ Армении отреагировал на сообщения об ограничении работы карт «Мир»

Центральный банк Армении сообщил, что коммерческие финансовые организации страны самостоятельно принимают решение о том, продолжать ли работу с платежной системой «Мир». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как объяснили в регуляторе, банки Армении принимают это решение исходя из собственной оценке возможных рисков. При этом в сообщении также указано, что армянские банки обязаны должным образом информировать своих клиентов о подобных решениях.

«Центральный банк получает много запросов относительно работы платежной системы "Мир" в Армении. Сообщаем, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями», — сказано в сообщении ЦБ Армении.

Ранее СМИ сообщили о том, что большинство банков Армении прекращают прием карт «Мир».