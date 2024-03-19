СМИ узнали о падении чистой прибыли «Ашана» в 2023 году

Данные компании «Ашан» (структуры французского Auchan) свидетельствуют о сокращении выручки сети по РСБУ по итогам минувшего года на 4,7%, до 226 млрд рублей, передает ТАСС.

Ретейлер также зафиксировал падение чистой прибыли в 10,2 раза, до 460,2 млн рублей.

Отмечается, что себестоимость продаж «Ашана» продемонстрировала падение на 4,4% в годовом выражении, до 158,6 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на 5,4%, до 67,45 млрд рублей.

Кроме того, сообщается о двукратном падении прибыли от продаж (она упала до 6,9 млрд рублей).

В России стало на треть меньше магазинов "Ашан"

Выручка ООО «Атак», входящего в «Ашан», упала на 5,5%, до 49,5 млрд рублей, чистая прибыль — в 5,8 раза, до 395 млн рублей. Прибыль от продаж сократилась на 36,3%, до 3,2 млрд рублей.

В 2023 году компания уплатила налог на сверхприбыль, его сумма составила 209,969 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили, что российским компаниям удалось наладить поставки товаров IKEA. Как отмечалось, они прибегли к схеме параллельного импорта.