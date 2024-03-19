В РФ усилят контроль за кишечными оболочками из Бразилии

Россельхознадзор принял решение о введении усиленного лабораторного контроля за поставками продукции бразильской Uniao Casings. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Указанная фирма - один из ведущих мировых производителей кишечных оболочек.

Подчеркивается, что в стране приняли данную меру из-за первичного обнаружения антибиотика метронидазола в говяжьих кишечных оболочках.

Как отмечается, действие усиленного режима началось в марте - с 6-го числа.

Источники на рынке утверждают, что покупателями продукции этой компании являются крупные производители мясной продукции в стране.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Россельхознадзор принял решение о запрете импорта ряда кормов для домашних животных из Таиланда. Отмечалось, что мера распространится на шесть брендов, торговавших кормами Hiq, Prime Nature, «Деревенские лакомства», Mi-Mi, Grandorf, «Родные корма», Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и другими.