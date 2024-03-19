Российские сотовые операторы нашли замену известным брендам базовых станций

Малоизвестные в России производители постепенно заполняют места на российском рынке сотовых базовых станций, которые образовались после прекращения деятельности ряда фирм, в частности Ericsson и Nokia. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Издание напоминает о том, что в Россию также перестали официально завозить оборудование Huawei. Как отмечается, одной из марок, которая пришла на место указанных компаний, является китайская Baicells Technologies.

Подчеркивается, что базовые станции фирмы тестирует МТС. В публикации также говорится, что с помощью Baicells планируется телефонизировать небольшие населенные пункты.

Данные ГКРЧ свидетельствуют о выявлении в работе станций китайского бренда определенных недостатков. Вместе с тем к концу текущего месяца все сложности будут устранены, подчеркивается в материалах.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, новое сетевое оборудование позволит запустить мобильный интернет вдоль дорог и в малых населенных пунктах — там, где его зачастую нет. Также это позволит не допустить снижения скорости доступа, отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что финская компания Nokia, производящая телекоммуникационное оборудование, приняла решение о закрытии мобильного подразделения.