В НСПК прокомментировали ограничение работы карт «Мир» в Армении

Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с банками Армении.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами. Однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно", - сообщила пресс-служба.

По данным РБК, карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ). Сейчас карты "Мир" работают в Армении и принимаются местными банками.

О прекращении операций с картами платежной системы "Мир" уже сообщили Bereke Bank, ранее являвшийся дочерней компанией Сбербанка, и банк "Фридом финанс".

23 февраля 2024 года Минфин США внес российскую НСПК в санкционный список.

О платежной системе "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт - Visa и Mastercard - без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

На Кубе все заведения будут обязаны принимать карты «Мир»

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".