Суд обязал немецкие компании выплатить «дочке» «Газпрома» €14,3 млрд

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал Uniper Global Commodities и METHA-Methanhandel выплатить «дочке» «Газпрома» €14,312 млрд. Об этом пишет РБК.

По данным портала, это обусловлено тем, что компании, вопреки предыдущему решению суда, обратились в международный арбитраж.

Кроме того, суд взыскал с Uniper и METHA 206 тыс. руб. (примерно €2,060 тыс.) в качестве возмещения судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску.

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Судьи также запретили немецким фирмам продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже.

Напомним, что в ноябре 2022 года Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж к «Газпром экспорту» на сумму в €11,6 млрд (1,159 трлн руб.), обвинив российскую сторону в убытках от недопоставки газа.

Истец отметил в заявлении, что из-за нехватки ресурса из России Uniper была вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами.