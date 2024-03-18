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«Нафтогаз Украины» сделал заявление о своих подземных хранилищах

«Нафтогаз Украины» объявил о решении не повышать до 1 апреля 2025 года тарифы на пользование своими подземными хранилищами, сообщается на сайте компании.

«Нафтогаз Украины» сделал заявление о своих подземных хранилищах
© РИА Новости

Из заявления главы компании Алексея Чернышева следует, что «Нафтогазу» уже удалось привлечь для хранения 2,5 миллиарда кубометров топлива и за год объемы иностранного газа планируется нарастить.

Всего страна сделала доступной зарубежным компаниям половину объема своих подземных хранилищ, на которую приходится около 15 миллиардов кубометров газа. В материалах отмечается, что хранилища на Украине используют в режиме «таможенный склад» более 160 иностранных энергокомпаний из 32 стран.

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Как следует из ранее оглашавшихся властями Молдавии цифр, примерно четверть указанного Чернышевым объема приходится на газ из этой страны. Это объясняли дешевизной и выгодно отличающейся скоростью перекачки в сравнении с предлагаемым Румынией вариантом. О хранении избытков газа на Украине после заполнения собственных хранилищ сообщали накануне зимы и в Евросоюзе.

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Алексей Чернышев
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