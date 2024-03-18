Wildberries Travel запустил продажу туристических услуг

На платформе Wildberries Travel теперь предлагают экскурсии и другие туристические услуги. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на маркетплейс.

Уточняется, что к тестовому запуску продаж на платформе подключились поставщики из целого ряда регионов России. Подчеркивается, что им уже удалось разместить сотни туристических услуг.

Так, на платформе можно найти такие услуги, как посещение анимационной студии в Санкт-Петербурге, где создают «Смешариков», прогулки по мистическому Саратову и многое другое.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что онлайн-ретейлеру Wildberries грозит волна судебных исков из-за выплаты недостаточной суммы компенсаций продавцам, которые потеряли свой товар во время пожара в Шушарах. Отмечалось, что компания выплатила всего 2-5% от сумм. Некоторые получили всего 5 тысяч рублей из 250 тысяч убытков, 86 тысяч из трех миллионов.

Канал напомнил о том, что онлайн-ретейлер обещал до конца февраля сделать все расчеты и отправить каждому пострадавшему уведомление с суммой, которую он получит.