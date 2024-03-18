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Суд отказал структуре IKEA в снятии ареста с ее имущества

Арбитражный суд Московской области отказал компании «Торг» в снятии ареста активов структуры IKEA в деле по иску Федеральной налоговой службы РФ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Суд отказал структуре IKEA в снятии ареста с ее имущества
© globallookpress.com

Напомним, что данная фирма является структурой шведского мебельного ретейлера IKEA, который ранее ушел с российского рынка. «Торг» ранее выступила за отмену ареста ее активов на сумму более 12,9 миллиарда рублей. Он был наложен в деле по иску ФНС.

Согласно карточке дела, в удовлетворении жалобы решено отказать.

Судом ранее было удовлетворено заявление ФНС о принятии обеспечительных мер. Средства на счетах ООО «Торг» арестовали. При этом мера не коснулась денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом и другого имущества.

На предварительном заседании суда ответчик попросил меры отменить.

Также сегодня стало известно о прекращении судом рассмотрения иска компании «Павелецкая площадь», в котором она требовала взыскать с ООО «ИКЕА Дом», управлявшего магазином IKEA в принадлежащем истцу торговом комплексе «Павелецкая плаза», неустойку за закрытие магазина.

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