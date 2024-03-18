Мосбиржа расширит возможность внебиржевых сделок с облигациями

Московская биржа ввела режим непрерывного встречного аукциона для внебиржевых сделок с облигациями с центральным контрагентом, сообщается в пресс-релизе площадки. Ранее участникам торгов и их клиентам в данном сегменте были доступны только адресные сделки с облигациями, теперь они смогут проводить их через «биржевой стакан».

На начальном этапе инвесторы смогут заключать внебиржевые сделки со структурными облигациями российских банков. В дальнейшем перечень доступных инструментов в новом режиме торгов будет расширяться. Операции с облигациями без листинга доступны только квалифицированным инвесторам. Дополнительного подключения участников к площадке не требуется.

Директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков

«Российский рынок облигаций, в отличие от практики других стран, традиционно концентрируется на бирже. Тем не менее на рынке присутствует широкая линейка инструментов, которые не требуют листинга и обращаются на внебиржевом рынке среди квалифицированных инвесторов».

Сервис внебиржевых адресных сделок с центральным контрагентом стал доступен в апреле 2022 года. Суммарный объем сделок уже превысил 2 трлн рублей. На текущий момент участники рынка и их клиенты могут заключать внебиржевые сделки с более чем тремя тысячами долговых инструментов.