ЦБ проверяет банки на серый платежный трафик

После отзыва лицензии у Киви-банка ЦБ провел ряд индивидуальных встреч с руководством как минимум тридцати крупнейших банков, передает “Коммерсант” со ссылкой на участников рынка. С их слов, представители ЦБ сообщили об окончании «негласного моратория на отзыв лицензий в связи со сложной экономической ситуацией». Теперь поставлена задача «победить серый платежный трафик», уточнил один из банкиров. Регулятор в первую очередь интересовался объемом, лимитами и проверкой операций AFT-OTC, характерными для расчетов игорного бизнеса, сообщили источники. Именно такие платежи ЦБ пытался перекрыть в Киви-банке, однако кредитная организация обходила ограничения ЦБ с помощью электронных кошельков, после чего ЦБ лишил банк лицензии.

Схема серых расчетов выглядит следующим образом: в сайт казино встраивается страница для зачисления средств, эквайером выступает российский банк, имеющий корсчета в иностранном банке. Клиент переводит средства, они уходят на сайт иностранного банка под видом перевода с карты на карту зарубежного партнера, а с его счета — далее в офшорные юрисдикции, где зарегистрированы казино, объяснили эксперты.

Банк России

"Сейчас для Банка России приоритетным направлением финансового мониторинга выступает противодействие высокорисковым эквайринговым операциям и P2P-переводам, обеспечивающим расчеты с гражданами участников теневого бизнеса, для которых доступ к легальному банковскому обслуживанию запрещен. Это нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы, криптообменники и P2P-сервисы криптобирж, финансовые пирамиды, продавцы пиратского контента, различного рода мошеннические сайты"

В 2022 году объем платежей в адрес запрещенных в РФ казино составил более 300 млрд рублей.

По информации источников, после отзыва лицензии у Киви-банка трафик «неоднозначных платежей» сместился в страны СНГ, в первую очередь в Узбекистан и Таджикистан, в частности издание называет узбекские Октобанк и Капитал-банк, а также таджикистанский Амонатбанк. В ЦБ уточнили, что сотрудничают с соседними странами в борьбе с серыми схемами.

"По нашей оценке, трафик сократился, учитывая, что букмекерский рынок вырос на 40% и увеличились отчисления на спорт, а также тот объем работ, который ведет Единый регулятор азартных игр по пресечению деятельности нелегального рынка", — поясняет предправления Единого ЦУПИС (Единый центр учета переводов интерактивных ставок) Елена Шейкина.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у Киви-банка. Кредитная организация нарушала федеральные законы, в том числе антиотмывочный, и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, из-за чего он неоднократно вводил ограничения для банка.

Вопросы к банку у регулятора начались еще в прошлом году. В августе 2023 года из-за предписания ЦБ банк ограничил вывод средств физическими лицами с Qiwi-кошельков на банковские счета, а также на снятие наличных. Позже экс-гендиректор группы Qiwi Андрей Протопопов заверял , что компания устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, и направила отчёт о проделанной работе регулятору.

ЦБ в релизе отмечал, что направил информацию о подозрительных операциях в правоохранительные органы.