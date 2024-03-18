Российские пивовары существенно повысят отпускные цены на продукцию

Крупные производители пива намерены существенно повысить отпускные цены на свою продукцию.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя АКОРТ Игоря Караваева.

«Ряд крупных пивоваров планирует поднять отпускные цены на 8-15%», — рассказал он.

Ретейлеры сейчас анализируют обоснованность такого повышения.

При любом росте влияние на розницу будет постепенным. Сети стремятся транслировать изменения цен максимально плавно», — пояснил Караваев.

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По данным региональных СМИ, речь идет о подорожании с 1 апреля. Увеличить стоимость собираются лидеры рынка — «Балтика» и AB InBev Efes, уточняет газета.

«Рост отпускных цен производителей пива — естественный процесс из-за инфляции, подорожания сырья и логистики», — отмечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

По его мнению, розничные цены вряд ли поднимутся более чем на 10% из-за высокой конкуренции в рознице.

«Пивовары ссылаются на подорожание ингредиентов. К примеру, в Европе из-за протестов фермеров дефицитными станут некоторые виды солода», — говорит специалист Евгений Колотилов.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев считает, что повышение также связано с потерей маркетинговых бюджетов у международных брендов, за счет которых раньше предлагались большие скидки.

Ретейлеры будут повышать цены дробно, ориентируясь на конкурентов, полагает эксперт. Локальные крафтовые пивоварни подорожание у крупных компаний вполне возможно не затронет, резюмировал эксперт.