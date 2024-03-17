Ozon прокомментировал информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

Российский маркетплейс Ozon не подтвердил информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов. Об этом сообщили представители компании.

— Наблюдаем, как в Сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности, — отметили в пресс-службе.

Представители Ozon добавили, что ежедневно по разным причинам могут не работать около сотни пунктов, что составляет менее 0,5 процента от общего их числа. В частности, 16 марта по техническим причинам были закрыты 70 пунктов, сообщает РИА Новости.

Сенатор Российской Федерации Андрей Кутепов и председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев внесли в нижнюю палату парламента новый законопроект, который предполагает ряд мер по урегулированию деятельности маркетплейсов.

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Причиной для разработки соответствующего законопроекта стало недобросовестное поведение владельцев торговых платформ, которое формируют отрицательные последствия для работы продавцов и пунктов выдачи. Ряд мер регуляции должен минимизировать данные риски.