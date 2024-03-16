В OZON опровергли слухи о массовом закрытии пунктов выдачи

Информация о массовом закрытии пунктов выдачи не соответствует действительности, сообщили в OZON.

В компании подчеркнули, что сегодня по техническим причинам не смогли открыться около 70 пунктов. Каждый день по разным причинам не работает около 100 пунктов - это меньше 0,5% сети.

Ранее в Сети появилась информация "о бунте на рынке маркетплейса" из-за сервисного сбора, которым якобы компенсируются все рекламные затраты OZON.

Как пояснили в компании, размер сервисного сбора для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц. Более значимая сумма коснется самых высокоприбыльных точек, а их - меньшинство.