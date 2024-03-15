В Австрии рассказали, сколько компаний остались в России

Примерно 95% западных компаний, включая австрийские, по-прежнему работают в России, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Вместе с тем министр заявил, что все санкции в отношении РФ необходимо соблюдать в полном объеме.

Австрийские компании по-прежнему частично присутствуют в России, как и примерно 95% всех западных компаний. Американские компании также есть в России, — сказал он.

Еще одна крупная российская компания «переехала» с Кипра

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний. Он также отметил, что для организаций из недружественных стран не может быть «свободного выхода» из России, и за этим следит правительственная комиссия.

Экономист Дмитрий Потапенко ранее объяснил, к каким последствиям приведет попытка сети «Макдоналдс» вернуться на российский рынок. По его словам, этому может воспрепятствовать российское правосудие. Он подчеркнул, что руководству компании придется «много чего перекапывать» при возвращении в Россию.