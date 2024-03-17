Банк России подал в суд на Киви-банк

Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы на АО "Киви банк", следует из картотеки.

Заявление было подано 14 марта. В качестве истца выступает Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, ответчик - АО "Киви банк". Других подробностей в картотеке не представлено.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Банка России.

Ранее Арбитражный суд города Москвы оставил без движения до 5 апреля иск Киви-банка в лице его временной администрации - Агентства по страхованию вкладов - к владельцам банка, но уже снова принял его, назначив заседание на 16 апреля. Ответчиками выступают АО "Киви", гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, через которую российскими активами Qiwi владеет Андрей Протопопов, и Qiwi plc - международная структура. В "Киви" ТАСС ранее отказывались комментировать ход дела. На 2 апреля назначено заседание по заявлению АСВ об обеспечительных мерах в виде ареста акций АО "Киви".

Банк России 21 февраля отозвал у Киви-банка лицензию на проведение банковских операций. По информации регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций.

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.