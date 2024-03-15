В работе ресторанов McDonald's по всему миру случился сбой

Некоторые рестораны McDonald's в разных странах мира столкнулись с системным сбоем, из-за которого пришлось остановить работу. Lenta.ru

В частности, о приостановке работы большого числа точек в связи с таким сбоем компьютерной системы сообщило японское подразделение компании. В Гонконге сбой привел к прекращению заказов онлайн и через киоски самообслуживания. Сотрудник одного из ресторанов Милана, на которого ссылается агентство, также рассказал, что система заведения не функционировала пару часов. Российская газета

Телеканал CBS News, ссылаясь на слова владельца нескольких ресторанов McDonald's в Швеции Патрика Хьельте, сообщил, что корпорация подключена к глобальной сети, в этом и заключалась проблема сбоя в некоторых странах. Газета.Ru