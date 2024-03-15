Еще одна крупная российская компания «переехала» с Кипра

Российская Globaltrans сменила регистрацию с Кипра на ОАЭ
Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans завершил свой «переезд» из Кипра, сообщает «Прайм».
Группа перерегистрировала бизнес в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market в Объединенных Арабских Эмиратах. Официальную лицензию Globaltrans получила в пятницу, 15 марта.
Ценные бумаги компании продолжат обращаться на Лондонской и Московской биржах. Действий со стороны акционеров в отношении редомициляции не требуется, подчеркнули в Globaltrans.
В прошлом месяце головная компания группы «Тинькофф» завершила перерегистрацию с Кипра в Россию. Она зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.
До этого стало известно, что в России создадут еще три ОЭЗ в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Кроме того, будут расширены две действующие особые экономические зоны — в Калужской области и Липецке.
Ранее сообщалось, сколько компаний сменили юрисдикцию на российскую за первое полугодие 2023 года.