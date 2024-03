Байден выступил против продажи U.S. Steel японской компании

Президент США Джо Байден выступил против сделки по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японской Nippon Steel.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление американского лидера.

"U.S. Steel уже более века является знаковой американской сталелитейной компанией, и для нее жизненно важно оставаться отечественным производителем, который находится в собственности американских владельцев и работает на территории США", - сказал Байден.

Наиболее вероятный соперник Байдена на президентских выборах 5 ноября 2024 республиканец Дональд Трамп в январе заявил, что заблокирует сделку в случае своего переизбрания.

В декабре 2023 года Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel за $14,1 млрд. Японская сторона готова оплатить долги U.S. Steel в размере порядка $742 млн, а также сохранить бренд американской компании и ее производственные мощности в США. U.S. Steel, ранее являвшаяся одним из крупнейших американских производителей, внесшим значительный вклад в индустриализацию страны, переживает упадок в связи с сокращением спроса на сталь и использованием устаревших технологий.