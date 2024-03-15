В России возникли проблемы с ремонтом локомотивов

Количество оставленных без движения поездов в 2023 году значительно выросло, а основной причиной такой ситуации являются проблемы с ремонтом локомотивов. Об этом со ссылкой на раскрытие информации ОАО РЖД по форме 9г-8 пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о причине 22, формулировка которой звучит как «отсутствие или ожидание локомотива перевозчика из-за недосодержания эксплуатируемого парка локомотивов к установленному плану по видам движения». Ее применение выросло в 2,4 раза, до 42,6 тысячи случаев.

В РЖД подчеркнули, что план перевозок непосредственно связан с уровнем технической готовности локомотивов. Последняя высчитывается через долю времени, которые те могут находиться в рабочем состоянии. Однако по причинам, которые от компании не зависят, эта доля находится ниже заявленных показателей, и ситуация ухудшается.

Ранее замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило отмечал, что сервисные компании на Восточном полигоне (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) не могут решить системные проблемы в обслуживании локомотивов. В том числе им не хватает деталей для ремонта и персонала, и оба этих фактора связаны с объективными обстоятельствами.

Главный редактор Rollingstock Agency Сергей Белов отметил, что трудности копились десятилетиями. Они связаны с износом оборудования в ремонтных депо, которое не обновлялось, и доступностью деталей.

Значительную часть парка составляют магистральные тепловозы платформы ТЭ116/ТЭ116У. Они производились в Луганске, а заметная часть компонентной базы шла с Украины. Что касается локомотивов современных серий, то у них значительная часть иностранного оборудования, поставки которого осложнены. Его разработка и замена требует времени и людей, причем именно в области специалистов, готовых решать задачи, наблюдается самый большой дефицит.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин не видит возможности для улучшения ситуации в ближайшее время. По его мнению, РЖД уже задействовали все возможности влияния на поставщиков, но те не в состоянии производить ремонты в более короткие сроки.

Ранее Минтранс признал, что воспользоваться расширением провозной способности Восточного полигона пока не удается. В 2022 году номинальная провозная способность БАМа и Транссиба составляла 158 миллионов тонн, а перевезти удалось только 148,8 миллиона тонн. В прошлом году при росте до 173 миллионов тонн реальные перевозки составили только 150,5 миллиона.

На этом фоне стало известно, что в 2024 году квоты для вывоза угля на Дальний Восток через Восточный полигон сократятся со 111 миллионов тонн до 100 миллионов, несмотря на просьбы угольщиков увеличить их.