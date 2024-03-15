Названа сумма исков российских инвесторов к Clearstream

Общая сумма исков в российских судах к международному депозитарию Clearstream Banking из-за блокировки активов инвесторов составляет около 74 млн евро, говорится в отчете Deutsche Borse Group, куда входит и Clearstream, за 2023 год.

Компания не исключает новых исков, касающихся замороженных активов, которые могут включать обращение взыскания на активы Clearstream в России или в других странах, говорится в отчете.

Согласно картотеке арбитражных дел, сейчас к Clearstream подано около 20 исков от российских компаний и инвесторов. Большинство исков подается к другому международному депозитарию – Euroclear, сейчас в судах рассматривается более 100 таких обращений.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Однако депозитарный мост между российской инфраструктурой и европейскими депозитариями был «разрушен» еще раньше – в марте 2022 года, уже тогда большинство операций не проводилось.