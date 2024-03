В России запретили импорт ряда тайских кормов для домашних животных

Россельхознадзор принял решение о запрете импорта ряда кормов для домашних животных из Таиланда. Об этом сообщает Mash.

© Unsplash

По информации Telegram-канала, мера распространится на шесть брендов, торговавших кормами Hiq, Prime Nature, «Деревенские лакомства», Mi-Mi, Grandorf, «Родные корма», Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и другими.

Импорт запретили из-за отсутствия на предприятиях надлежащего контроля и надзора за соблюдением производственных цепочек. Еще одна причина, как уточняет канал, - непредоставление российским властям данных о происхождении сырья.

В список запрещенных производителей вошли Southeast Asian Packaging and Canning Ltd, Hi-Q Food Products Co., Unicord Public Company Limited, i-Tail Corporation Public Company Limited, Botany Petcare plant, Asian Alliance International Public Company Limited.

Ранее издание «Комсомольская правда» сообщило, что крупнейшие производители намерены скорректировать в меньшую сторону цены на корма для домашних животных.