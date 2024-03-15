АСВ выплатило миллиарды рублей вкладчикам Киви Банка

Агентство по страхованию вкладов сообщило о выплате вкладчикам Киви Банка 3,26 миллиарда рублей, или 75 процентов от общей суммы страховой ответственности. Соответствующая информация появилась на сайте АСВ.

Уточняется, что вся необходимая информация о порядке выплаты страхового возмещения доступна по телефону горячей линии АСВ.

В минувшем месяце Банк России принял решение об отзыве лицензии у Киви банка. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Мера в отношении Киви банка принята из-за того, что он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

Ранее сообщалось, что Киви банк подал иск к его собственникам в интересах кредиторов банка.

О подаче банком в Арбитражный суд Москвы иска против АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi plc стало известно 5 марта. При этом сам иск был направлен в суд 4 марта.