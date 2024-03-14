Минфин США пересмотрит санкции против иракских банков

Министерство финансов США пообещало пересмотреть санкции, введенные в отношении иракских банков. С таким утверждением выступил глава Центрального банка (ЦБ) Ирака Али аль-Аллак на заседании правительственного комитета по вопросам финансов.

"Наши встречи с представителями Министерства финансов США по-прежнему продолжаются, и на текущий момент мы достигли соглашения о пересмотре американской стороной санкций, введенных в отношении иракских банков", - приводит его слова агентство INA.

Аль-Аллак добавил, что Багдад попросил Вашингтон, чтобы "в дальнейшем подобные решения принимались только после обсуждения с ЦБ Ирака и информирования его об этом", поскольку именно финансовый регулятор "несет ответственность за деятельность других банков страны".

В ноябре 2022 года Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, ужесточила контроль над операциями, проводимыми иракскими банками, чтобы воспрепятствовать оттоку валюты в находящийся под американскими санкциями Иран. В июле 2023 года американские власти заблокировали возможность проведения транзакций в долларах США 14 иракским банкам, объяснив свое решение тем, что организации, по мнению Вашингтона, были вовлечены в нелегальные финансовые схемы, использовавшиеся в интересах Ирана. Число иракских банков, находящихся под санкциями США, достигает 22.