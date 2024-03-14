В Москве откроется первый дискаунтер «Чеснок» с белорусскими товарами

В Москве ожидается скорое открытие первого дискаунтера «Чеснок» с белорусскими товарами. Об этом сообщает Shopper’s.

Магазин откроет двери для посетителей в районе Северное Бутово 23 марта. Торговая точка появится в ТЦ «Вива!». На фасаде здания уже разместили вывеску сети.

Отмечается, что суммарная площадь магазина составит 1,6 тыс. квадратных метров. Существенную долю ассортимента дискаунтера будут занимать товары из Белоруссии. Продавать в торговой точке будут молочную продукцию, колбасы и копчености, сладости и напитки.

Фирмой управляет компания «Лучшие цены», зарегистрированная в Смоленске.

Ранее «Ведомости» сообщили, что структура продуктовой ретейл-сети «Вкусвилл» приняла решение о создании нового юрлица. Его ключевым профилем будет деятельность ресторанов и кафе.