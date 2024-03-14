Потанин готовится объединить «Тинькофф» и Росбанк

Владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин готовится объединить банковские активы «Тинькофф» и Росбанк, говорится в сообщении группы, посвященном отчетности группы за 2023 год.

«Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанк в Группу «ТКС Холдинг», что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке. После объединения Группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу Банковской Группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф», — говорится в комментарии председателя совета директоров группы Алексея Малиновского.

Если сделка состоится, то в итоге на рынке может появиться крупный частный игрок с активами около 4 трлн рублей, капиталом более 380 млрд рублей, подсчитали Frank Media на основе отчетности банков по итогам 9 месяцев 2023 года. Он будет крупнее Совкомбанка (активы 2,8 трлн рублей, согласно отчетности за III квартала 2023 года), даже с учетом присоединения «Хоум банка» (активы 258 млрд рублей).

Компания «Интеррос» Владимира Потанина купила Росбанк и страховщиков группы у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 году. В начале 2024 года банк возглавил Николай Сидоров (бывший глава НПФ «Будущее», Абсолют-банка, банка «Рублев» и сервиса страхования Mafin). Чуть ранее в том же 2022 году «Интеррос» приобрел и 35% акций TCS Group (является акционером Тинькофф банка, страховой компании) у семейного траста семьи Олега Тинькова.