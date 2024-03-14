"Яндекс еда" начала работать в Киргизии, сервис доступен в Бишкеке в приложении Yandex Go, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Яндекс еда" запустилась в Бишкеке в приложении Yandex Go. Кыргызстан стал шестой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси, Армении и Узбекистана", - рассказали в сервисе.

Заказ еды через Yandex Go доступен в стране на трех языках - киргизском, русском и английском.

В настоящее время к сервису подключено более 20 ресторанов и кафе Бишкека. Кроме блюд из ресторанов, пользователи могут заказать и товары из магазинов. Сейчас для доставки доступны продукты, напитки и цветы.

"В дальнейшем количество партнеров и разнообразие ассортимента будет расти", - добавили в пресс-службе.

В сервисе указали, что привозить заказы будут курьеры из партнерских логистических служб и собственные курьеры ресторанов.