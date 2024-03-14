Shell сохраняет долгосрочный контракт на покупку СПГ у «Новатэка»

Концерн Shell по-прежнему сохраняет долгосрочный контракт на покупку сжиженного природного газа (СПГ) у структуры "Новатэка", говорится в годовом отчете компании.

"Shell по-прежнему имеет один долгосрочный контракт на покупку СПГ с предприятием "Новатэка", - сказано в документе.

Shell также отмечает, что по-прежнему владеет долей в 27,5% в компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (SEIC) - бермудской компании, которая больше не имеет никаких лицензий, прав и обязательств в проекте "Сахалин - 2". При этом SEIC отказалась выполнять долгосрочный СПГ-контракт с Shell, что означает его расторжение.

В 2023 году Shell сообщала, что все контракты на покупку российского трубопроводного газа, нефти и нефтепродуктов из РФ завершились к концу 2022 года. Поставки компании сжиженного газа с проекта "Сахалин - 2" также прекращены.