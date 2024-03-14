Эксперт предрек скачок цен на авиабилеты в России

В этом году в среднем цены на авиабилеты для перелетов по России вырастут на 10%. Возможны и различные «непредвиденные факторы», которые могут спровоцировать более высокий рост, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.

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«Если брать статистику и полеты по России, по итогу 2023 года средний чек оказался буквально на несколько процентов выше, чем в 2022 году. В 2024 году цены будут неизбежно расти, инфляция растет и все дорожает», — пояснил специалист.

Если компании не будут повышать стоимость билетов, то могут столкнуться не только со значительными убытками, но и с банкротством, как это было в 2021-22 годы, считает Гусаров.

Говоря о «сюрпризах», которые могут спровоцировать более стремительный рост цен на авиабилеты, эксперт привел в пример стоимость топлива, которое может резко подорожать. В этом случае цены авиакомпаниям придется повышать быстрее, заключил авиаэксперт.

Напомним, по данным аналитиков, цены на авиабилеты экономкласса в России в январе подскочили на 11,2%. В пиковую неделю с 23 по 29 января рост составил 4,7%.