Российским компаниям отдадут приоритет при госзакупках

При закупках товаров, работ и услуг для государственных нужд приоритет предложили отдать российским компаниям. Такой законопроект Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении.

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Документ внесен правительством для поддержки отечественных производителей. Согласно законопроекту, приоритет при заключении госконтрактов будут отдавать российским компаниям и предприятиям из стран Евразийского экономического союза. Если в закупках участвует хотя бы один производитель из России, иностранным компаниям не позволят продать свои товары и услуги в рамках данного госконтракта.

При этом российскому бизнесу будут условно снижать стоимость заявок, а контракт предложили заключать по изначально предложенной цене, без учета коэффициента. Законопроект рекомендовали принять в первом чтении. Рассмотрение запланировано на 20 марта.