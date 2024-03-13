ЦБ предложил банкам расширить каналы информирования о кибермошенничестве

Центробанк РФ предложил банкам расширить каналы по информированию клиентов о рисках кибермошенничества. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России обновил методические рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений собственных и кредитных денег злоумышленниками", – подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Также рекомендации касаются последствий вовлечения в вывод и обналичивание похищенных денег. Финансовым организациям рекомендовали расширить сценарии для бесед сотрудников с клиентами, если возникли подозрения на то, что человек находится под влиянием мошенников.

В методических рекомендациях, которые начнут действовать с 25 июля, банкам также посоветовали предоставлять пользователям сервисы для определения подозрительных звонков.

Как рассказывала ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина, долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло. В настоящее время пострадавшим от их рук возмещается не больше 10% от общего объема украденного,

До этого эксперт в области безопасности Александр Власов посоветовал не перезванивать на незнакомые телефонные номера. В особой зоне риска – пенсионеры. Очень часто такие звонки поступают от злоумышленников.