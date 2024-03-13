ЕК объяснила решение снять санкции с экс-главы «Яндекса» Воложа

Обычно решение о снятии санкций принимается в Европейском союзе в связи с изменением поведения фигурантов санкционного списка, заявил пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

Стано отметил, что процедура снятия санкций предполагает, что эти решения принимаются единогласно в ситуациях, когда причины для санкций устранены и люди изменили свое поведение, передает ТАСС.

Санкции также были сняты с вице-президента компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека,

Напомним, Волож, как стало известно в среду, исключен из антироссийского списка Европейского союза.