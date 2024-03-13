Крупнейшая сеть России ищет в штат HR-таролога

Компания X5 Group занялась поисками HR-таролога со знаниями нумерологии, астрологии и эзотерики для отбора кандидатов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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Напомним, что ретейлер управляет рядом сетей, в числе которых «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Агентство сообщило о появлении на hh.ru вакансии HR-таролог направления «Привлечение, отбор и адаптация талантов». Занятость предлагается полная. От соискателя требуется наличие опыта работы тарологом не менее двух лет, навыков толкования карточных раскладов. Кроме того, будущий сотрудник должен владеть несколькими видами колод.

Также работодатель заинтересован в наличии у соискателя знаний в смежных областях. Речь идет об астрологии, нумерологии и эзотерике. Работник будет оформлен по ТК РФ, утверждает ретейлер. Также сотруднику будет предоставлен личный кабинет.

Ранее компания X5 Group сообщила о совместном со Сбером запуске крупнейшего в мире сервиса оплаты взглядом на кассах самообслуживания (КСО).