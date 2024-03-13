ЕС снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Воложа

Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом свидетельствует опубликованный в официальном журнале ЕС документ.

Согласно документу, вместе с Воложем из европейского санкционного списка убрали вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу отделения клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

Отмечается, что упоминания Воложа, Мндоянца и Гамбалека убираются из санкционных списков. Решение вступает в силу на следующий день после публикации.

До этого Великобритания исключила основателя российской независимой газовой компании «Итера» Игоря Макарова из санкционного списка.