ЕС снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Воложа

Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с госорганами российской инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также со словацкого предпринимателя и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовали в «Официальном журнале Евросоюза».

В постановлении указывается, что из санкционного списка удалили девять скончавшихся лиц и три других физических лица. Никаких официальных пояснений о причинах исключения Воложа, Мндоянца и Гамбалека из перечня не приведено.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Совет ЕС решил снять санкции с Воложа из-за «смены его поведения». С Гамбалека ограничения сняли после того, как в его защиту выступил премьер Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, Венгрия якобы лоббировала отмену санкций против бизнесмена Алишера Усманова и бывших российских гонщиков «Формулы-1» Никиты Мазепина и Вячеслава Кантора, однако эти предложения отклонили.