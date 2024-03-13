Верховный суд отменил решения в пользу «Тинькофф» о заработке на курсе валют

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) на заседании 12 марта отменила решения апелляционной и кассационной инстанций по спору Тинькофф банка и его клиента Ильи Филимонова, который пожаловался на банк за списание денежных средств в виде выгоды, полученной от конвертации валют в начале 2022 года, пишет РБК со ссылкой на участников процесса. Отмененные решения были вынесены в пользу «Тинькофф», тогда как первая судебная инстанция встала на сторону клиента.

Клиенты Тинькофф банка смогли выгодно конвертировать рубли в доллары и евро в феврале и марте 2022 года на фоне резкого падения рубля. Для этого они использовали промежуточную конвертацию через британский фунт стерлингов. Некоторые клиенты покупали доллары по более низкой цене, а продавали – по более высокой, что могло принести им прибыль в 20%. Схему сложной конвертации применили 848 клиентов, пишет РБК со ссылкой на техническую экспертизу.

После этого «Тинькофф» начал блокировать счета и списывать деньги со счетов клиентов, выгодно обменявших валюту. Банк в своих письмах объяснял клиентам, что они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». В апреле 2022 года некоторые из клиентов начали обращаться с исками в суд. Изначально суды выносили решения в пользу истцов, однако в начале 2023 года стали чаще вставать на сторону банка.

Одним из таких граждан, который получил доход от валютно-обменных операций, стал Илья Филимонов. В начале марта 2022 года он совершил 96 операций конвертации валюты, заработав на разнице курсов. В итоге банк заблокировал счета Филимонова и списал с них 68,8 тысяч евро, полученных клиентом от обменных операций. Позднее счета были разблокированы. Илья Филимонов потребовал от банка вернуть доход от конвертации валют, а после отказа подал иск, настаивая на законности своих действий.

Одинцовский горсуд Мособласти удовлетворил иск гражданина, взыскав с банка помимо 68,8 тысяч евро еще 2 млн рублей штрафа за нарушение прав потребителей и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Первая инстанция сочла, что «операции производились по вине ответчика», а банк без оснований заморозил счета и списал деньги клиента, поэтому должен их вернуть. При этом апелляция и кассация отклонили иск, пояснив, что цель обменных операций гражданина была не в том, чтобы «приобрести необходимую валюту», а «получить прибыль от курсовой разницы вследствие ошибки, допущенной банком». Суды сочли это «злоупотреблением правом». Действия банка по возврату неосновательного обогащения в виде списания заработанной суммы со счетов были признаны правомерными.

Коллеги Верховного суда на заседании 12 марта 2024 года отметила, что изложенные Филимоновым доводы о нарушениях судами норм права заслуживают внимания: например, суд апелляционной инстанции ничем не обосновал вывод о злоупотреблении Филимоновым правом при совершении операций по приобретению валюты на условиях банка, а также не указал, каким образом покупатель валюты должен был распознать наличие какой-либо ошибки в установленных курсах и в силу чего отказаться от покупки. В определении также указывается позиция заявителя о том, что банк может заблокировать денежные средства на счете только по решению суда либо по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.

На заседании, с записью которого ознакомился РБК, адвокат Тинькофф банка, отвечая на вопросы судебной коллеги, пояснил, что с точки зрения банка клиент злоупотребил правом на основе выявленной ошибки. Судья же отметил, что и сам банк поступает точно так же: покупает валюту по одной цене, а продает ее по другой.

Мотивировочная часть определения суда с выводами ВС должна быть опубликована позже.