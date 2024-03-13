«Яндекс» создаст свой аналог Tinder

«Яндекс» работает над запуском собственного приложения для онлайн-знакомств, аналогичной Tinder, под названием «Яндекс мэтч». Это следует из описания тестовых заданий для UX/UI-дизайнеров по созданию дизайна сервиса, опубликованных на ресурсах Habr, Figma, Behance и во «В контакте».

«Основной упор сервиса делается на совпадение по интересам (максимальный мэтч)», — приводит часть описания задания на Habr газета «Ведомости». Общий дизайн должен поддерживать стиль «Яндекса», при этом сам сервис сможет анализировать информацию из всех продуктов «Яндекса» клиента.

Одним из условий нового сервиса знакомств будут платные услуги, позволяющие увеличить вероятность обнаружения подходящей пары. Приложение должно иметь как обильную, так десктоп-версии.

Приложение для онлайн-знакомств Tinder ушло из России летом 2023 года, рассказывает RT. Аналогичное приложение Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии еще раньше в апреле 2022 года.