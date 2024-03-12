Авиакомпания S7 начала работу по урегулированию претензий ФАС

Авиакомпания S7 работает над решением претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после неисполнения ранее выданного предупреждения о ценовой политике, сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что S7 Airlines подала апелляцию на решение Арбитражного суда по предупреждению ФАС.

«Решение суда первой инстанции не вступило в силу, вопрос в настоящий момент в стадии рассмотрения. Мы работаем над урегулированием данного вопроса», – передает ТАСС сообщение авиакомпании.

Ранее было возбуждено дело в отношении S7 из-за неисполнения ею предупреждения ФАС. Сообщалось, что компания «в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости», но различия в цене не были связаны с оказанием повышенных услуг.