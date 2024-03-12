Nord Stream подал иск на 400 миллионов евро к страховщикам

Компания Nord Stream, которая является оператором «Северного потока», подала в Высокий суд Лондона иск почти на 400 миллионов евро к страховщикам за невозмещение ущерба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранное СМИ.

По данным агентства, Nord Stream подала соответствующий иск еще в феврале. В качестве ответчиков в нем указаны компании Lloyd's of London и Arch Insurance. Оператор «Северного потока» требует от них 400 миллионов евро за отказ покрывать ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру газопроводов, соединяющую Западную Европу с РФ.

Также Nord Stream предварительно оценила затраты на удаление воды из трубопроводов, стабилизацию их работы, проведение ремонта и замену потерянного газа в 1,2-1,35 миллиардов евро.

Напомним, что диверсии на российских газопроводах были совершены в конце сентября 2022 года. В РФ на этом фоне инициировали возбуждение дела об акте международного терроризма.