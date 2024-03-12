Акционеры группы QIWI не одобрили обратный выкуп акций. Такое решение было принято на собрании 11 марта, говорится в сообщении группы.

В начале 2024 года группа объявила о своих планах после завершения сделки по продаже российских активов осуществить обратный выкуп своих американских депозитарных акций с Nasdaq и Московской биржи. Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6,3 млн акций). Максимальная цена выкупа на Московской бирже должна была составить не более 581 рублей за акцию. Цена выкупа акций на бирже NASDAQ в долларах США должна была бить определена на основании цены выкупа в рублях и обменного курса ЦБ на дату, указанную в документации к обратному выкупу на момент его начала. Планировалось, что выкупленные в рамках buyback акции станут казначейскими, в дальнейшем могут быть использованы для сделок группы по слияниям и поглощениям.

Однако 21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви-банка, который входил в группу QIWI. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Затем, 26 февраля, QIWI объявила , что может сократить или отложить обратный выкуп своих акций в случае невыполнения покупателем российских активов обязательств по их оплате на фоне отзыва лицензии у Киви-банка. Qiwi еще в конце января продала российские активы, консолидированные под «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей.

«Учитывая, что, как было объявлено ранее, компания предполагает использовать доходы от сделки для финансирования обратного выкупа, любое потенциальное невыполнение платежа покупателем окажет немедленное негативное влияние на способность компании финансировать обратный выкуп. В случае неисполнения обязательств по платежам компания будет вынуждена сократить buyback или отложить его до разрешения ситуации со взыскиваемой дебиторской задолженностью по сделке», — говорилось в сообщении группы.

QIWI подчеркнула, что не намерена в случае неисполнения обязательств со стороны покупателя возвращать себе проданные российские активы. Вместо этого группа хочет начать поиск третьей стороны на покупку возникших у Fusion Factor Fintech обязательств по выплате средств вместе с правами требования на залоговое обеспечение. Или же она воспользуется другими правами и средствами правовой защиты, доступными по договорам покупки и залога.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании – Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).